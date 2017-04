Velocidade lidera infrações nas rodovias federais, em Parnaíba

A Polícia Rodoviária Federal em Parnaíba fiscalizou 335 veículos durante a Operação Semana Santa entre quinta-feira (13/04) e domingo (16/04). Por conta da ação foram retidos dois veículos e aplicadas 526 multas, sendo destas 300 por excesso de velocidade. Foram realizados 242 testes do etilômetro, com dois resultados positivos. Claudiomar Ferreira, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Parnaíba, informou que a redução nos casos de ingestão de bebida alcoólica se deve ao momento religioso.

O trabalho de prevenção, através de orientações com dicas e vídeos, é uma estratégia adotada pela Policia Rodoviária Federal no litoral. Foram sensibilizadas 165 pessoas para educação no trânsito. Não foram registrados acidentes nas rodovias federais que passam por Parnaíba. Os resultados foram positivos a não ser pelos condutores que ainda insistem nos excessos de velocidade.

Por Daniel Santos