Excesso de velocidade é a infração mais cometida no litoral

Foi concluída a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Parnaíba. Os comandos de fiscalização foram realizados e registraram diversos flagrantes de imprudência. Foram fiscalizados 452 veículos, aplicadas 344 multas, realizados 312 testes de alcoolemia, além de 54 multas por condução sob influência de álcool.

O excesso de velocidade foi uma das imprudências mais registradas, sendo 1.029 veículos flagrados. Durante o trabalho de prevenção educativa 327 pessoas sensibilizadas com ações de educação para o trânsito. Com as abordagens foram detidas nove pessoas e 14 veículos foram recolhidos, além de 47 CNH’s recolhidas também. Foi registrado um acidente e uma pessoa ferida.

Por Daniel Santos