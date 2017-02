Ex-presidiário é perseguido e preso após roubo de celular

O ex-presidiário Celso de Lima Sousa acabou preso por volta das 9h40 desta segunda-feira (13). O suspeito foi perseguido depois de ter roubado o aparelho celular de uma mulher que passava pela Rua Riachuelo, no Centro de Parnaíba.

Celsinho, como é conhecido, não contava que o assalto seria flagrado pelo militar aposentado, Jesus Lima, que estava em uma loja em frente o local onde o crime aconteceu. Foi então que teve início a caçada ao acusado.

A perseguição só chegou ao fim quando Celso, que estava de bicicleta, foi colhido pelo veículo do militar próximo ao cruzamento entre as avenidas São Sebastião e Capitão Claro, no Monumento da Águia.

A Polícia Militar, que passava pelo local, se deparou com a ocorrência e prendeu o suspeito em flagrante. De acordo com o capitão Jorge, Celso já tem pelo menos duas passagens pela Penitenciária Mista de Parnaíba

Outra viatura foi chamada para fazer a condução de Celso até a Central de Flagrantes. Após ser capturado, o acusado devolveu o celular da vítima, que preferiu não ser identificada.