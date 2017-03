Ex-gerente dos Correios simulou assalto e roubou R$ 56 mil em 2016

Agência da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) do município de Luis Correia, no litoral do Piauí, foi assaltada na manhã de quinta-feira (23) por um homem que levou, sozinho, um malote com R$ 100 mil. O acusado, ainda não localizado, rendeu o gerente que estava fechando o local e levou cerca de 45 minutos para abrir o cofre e roubar a quantia.

A Polícia Federal foi acionada e já iniciou investigação sobre o caso, conforme informou o delegado Edilberto Mendes. “O gerente foi mantido refém por aproximadamente 45 minutos e ficou em poder do assaltante, que esperou o momento do fechamento da agência”, afirmou o delegado.

Segundo a PF, a agência já foi alvo de ações criminosas por pelo menos três vezes. Em julho do ano passado, o ex-gerente do local teria simulado assalto para levar R$ 56 mil do cofre. As investigações descobriram que o próprio servidor havia realizado o furto, segundo o delegado.

“Com base em uma investigação realizada em trabalho de campo, oitivas e também colheita de imagens do circuito interno de câmeras, chegou-se a conclusão, no inquérito policial, que havia indicativos, indícios de que esse servidor teria simulado um assalto. Ao simular, o próprio servidor aproveitou para levar o dinheiro que estava retido, guardado no cofre”, infirmou o delegado.

Na época, o gerente foi indicado por peculato e ainda aguarda julgamento. O atual gerente ainda não prestou depoimento sobre esse roubo de ontem quinta-feira.

Fonte: Meio Norte