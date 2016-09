Estudante é assassinado a golpes de punhal na saída da escola, em Parnaíba

Briga entre estudantes acaba em agressão física e um morto a golpes de punhal por volta das 22h de terça-feira (13/09) em frente à Escola João Silva Filho, no Bairro Piauí, em Parnaíba. Segundo informações de estudantes, Jerry Júnior de Sousa Silva, 18 anos, estudava no 2º ano da citada escola e estava com colegas quando foi provocado por um aluno de 17 anos, que estuda no 1º ano, na sala ao lado.

Jerry Júnior chegou a dizer que seu rival pretendia esfaqueá-lo. Testemunhas relataram que na saída da escola Jerry agrediu seu desafeto que, por sua vez, reagiu com um punhal e desferiu vários golpes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. Diante da situação, estudantes foram para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) pedir ajuda.

O jovem foi atendido pelo Samu e a equipe empreendeu esforços para reanimar o rapaz, que morreu dentro da ambulância. O nome do autor do crime foi informado para a Polícia Militar; mas o garoto acusado fugiu. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científico de Parnaíba realizou a perícia no local e o corpo foi removido para o IML. Os policiais militares recolheram o punhal, que ficou destruído com a violência.

Por Daniel Santos