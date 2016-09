Estudante do Liceu é ouro em Olimpíada de Astronáutica

O estudante do CEEP Liceu Parnaibano, Francisco Wellington Sobrinho de Sousa, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e está apto a participar das seleções para as equipes internacionais que representarão o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA) e na Olimpíada Latino Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA).

Esta é mais uma conquista para o estudante que já tinha conquistado o ouro na categoria melhores programadores na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) junto com sua equipe Gerb Brutal (Thiago Félix, Danilo Emanuel Sousa, Francisco Wellington Sobrinho e Ian Wanderson da Silva).

De acordo com o diretor Fernando Lima, o aluno, que é de baixa renda, mora num bairro da cidade considerado zona de vulnerabilidade, mas nada disso atrapalhou os estudos e acima de tudo as metas futuras de um estudante assíduo que dedica 8 horas por dia para estudo em casa.

“Realmente uma semente boa sempre dá e dará bons frutos. Francisco Wellington é um aluno dedicado que cursa o 3º ano do curso Técnico em Química Integrado ao Médio. Ano passado participou de uma seletiva para estágio remunerado numa Indústria Química Exportadora da cidade e conquistou seu primeiro emprego como estagiário, pondo em prática o que vem aprendendo no CEEP Liceu Parnaibano”, comemora o diretor.

Francisco Wellington desde o 1º ano na escola vem participando de várias Olimpíadas (OBA, OBF, OBFEP, OBMEP) e tem conseguido seguir adiante nas diversas fases dessas olimpíadas que são realizadas em todo o Brasil. Se integrou ao Grupo de Estudos de Robótica Básica (GERB) sob a orientação dos bolsistas Alberto Sena e Rafael Magalhães (Pibid de Física – parceria IFPI Parnaíba) onde vê na prática o que tem estudado na teoria nas áreas de Matemática e Física e suas relações com outras áreas afins e participando de grandes desafios na OBR.

O Coordenador de Eixo Técnico, Supervisor do Pibid de Física na escola e Professor de Física, Cristiano Pessoa, explica que “são muitos anos de dedicação, insistência nas Olimpíadas e a constante busca que incentivam nossos alunos a aproveitarem as oportunidades e os conhecimentos compartilhados pelos bolsistas do Pibid de Física”.

Francisco Wellington ainda tem um longo caminho acadêmico a percorrer, mas suas metas já estão definidas. “Agora é focar no ENEM e passar para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o bacharelado em Física, seguir adiante com mestrado, doutorado, pós-doutorado e ganhar o mundo”, planeja o estudante.

