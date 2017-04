“Estou disposto a lutar pelo Brasil”, diz Lula na rádio Jornal MN

O ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu nesta terça-feira (10), entrevista exclusiva - por telefone, para o programa Notícias da Boa, apresentado pela jornalista Cinthia Lages, através da Rádio Jornal Meio Norte (90.3 FM), e se mostrou bastante otimista quanto ao futuro político do Brasil. Lula agradeceu ao apoio do povo piauienses e afirmou que o Brasil deve passar por uma transformação política e voltar a crescer.

Questionado sobre os cortes de programas federais na educação em instituições de ensino em todo país, inclusive, no Piauí, o ex-presidente destacou que só a educação tem o poder de transformar uma sociedade. “Com a educação, nós temos um Brasil muito mais preparado do ponto de vista cientifico, tecnológico e muito mais competitivo, então a gente não pode fazer cortes, precisamos montar cada vez mais escolas técnicas de modo a fortalecer a dignidade humana, porque a única coisa garante igualdade entre os povos é a educação”, disse.

Lula destacou que quando existe a formação de um jovem na escola técnica, na verdade está se investindo no futuro do Brasil. “O Brasil vai ser muito mais preparado e competitivo, nos temos que montar e fortalecer programas como o Pronatec, que devem continuar existindo, porque só a educação tem o poder de mudar a realidade socioeconômica do pais, o povo não pode perder a esperança, porque nós temos que transformar o Brasil”, enfatizou.

A jornalista citou o artigo escrito pelo ex-ministro Nelson Jobim, intitulado “Quando o Lula vai ser preso?”, questionando a inexistência de fatos que justifiquem essa prisão e permeia o imaginário brasileiro e de acordo com Lula, essa situação não o preocupa, pois tem a consciência tranquila de que não cometeu nenhum crime político.

“Podem continuar investigando e mostrar qual a prova que existe contra mim, o que não dá é permanecer parado e essa história já cansou o Brasil, cansou muita gente e o que temos que fazer é continuar o nosso trabalho”, afirmou.

Com relação ao futuro político, o ex-presidente Lula adiantou que está preparado para ser candidato à presidência em 2018. “Quero dizer ao povo do Piauí que estou disposto a voltar a ser candidato a presidente da República. O povo brasileiro tem saudade de uma pessoa que tem arte de governar com qualidade e me sinto preparado para voltar a lutar por esse país. O povo brasileiro tem consciência de que posso mudar esse pais, porque entendo o povo, sei conversar desde o empresário ao trabalhador rural, ouvindo as pessoas e quero fazer com que esse pais volte a ser um pais da alegria, o Brasil não merece sofrer como está sofrendo agora. Estou muito otimista e disposto a lutar pelo Brasil”, pontuou.

Na entrevista concedida na Rádio JMN, Lula lembrou da ex-primeira-dama Maria Letícia Lula da Silva, que morreu em fevereiro desse ano aos 66 anos, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma. “Eu pensei que já tinha experiência com a perda, mas após 43 anos de casado ainda é muito difícil lidar com a saudade e conviver com a morte, mas a vida é assim, nós temos que nos conformar e continuar seguindo o barco”, finalizou.

Fonte: Portal Meio Norte