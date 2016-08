Estimulada: Florentino 43,5%; Mão Santa 13,25%; Gerivaldo 6,75% e Tererê 4,75%

A TV Costa Norte e o Portal Costa Norte divulgam agora a pesquisa Costa Norte/AMOSTRAGEM estimulada referente às intenções de voto para candidatos a prefeito nas Eleições 2016 na cidade de Parnaíba. Nesta modalidade, é apresentada aos entrevistados uma relação contendo o nome dos quatro candidatos registrados na disputa.

O levantamento mostra que no momento o atual prefeito Florentino Neto (PT) lidera as intenções de voto com 43,5%. Em segundo lugar vem o nome do ex-senador Mão Santa (SD) com 13,25%. Na sequência, estão colocados Gerivaldo Benício (PDT) com 6,75% e Deusimar Tererê (PSDB) com 4,75%.

Do total de entrevistados, ainda figuram 21,5% que dizem não saber ou não opinar em quem vão votar para prefeito. Outros 10,5% declaram o voto em branco ou nulo.

A pesquisa quis saber dos eleitores em qual candidato não votariam. Neste caso, o nome de Mão Santa é apontado com o índice 39% de rejeição. Na sequencia aparecem Deusimar Tererê com 29,5%; Gerivaldo Benício com 18% e Florentino Neto com 15%.





A pesquisa que teve 400 entrevistados foi contratada pela Fundação 14 de Agosto – TV COSTA NORTE e realizada pelo Instituto Piauiense de Opinião Pública LTDA – AMOSTRAGEM entre os dias 18 e 20 de agosto de 2016, registrada no TRE/PI na data de 19/08/2016, sob Protocolo nº PI 05391/2016. A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.