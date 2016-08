Estágio, uma oportunidade de aprender na prática

Obrigatório em alguns cursos, incentivado em outros, o estágio é um passo importante na ascensão profissional.

Porta de entrada para o mercado de trabalho, o estágio é considerado parte importante dos cursos técnicos profissionalizantes, uma oportunidade de colocar em prática aquilo que se aprende em sala de aula. Nesta relação escola-empresa há ainda a chance de aprender, errando e acertando, e descobrir como é o ofício na área escolhida. Tudo sem atrapalhar os estudos.

Nos casos dos cursos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o estágio é obrigatório, supervisionado e faz parte da grade curricular, sendo um pré-requisito para a aprovação e obtenção do diploma e é geralmente cobrado nos semestres finais do curso. Para que isso aconteça, os coordenadores, supervisores e professores orientadores de estágio tem a função de fazer o contato com as empresas para a realização dos estágios.

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) costuma firmar parcerias diretamente com empresas, encaminhando os estudantes. Além disso, os próprios órgãos do governo do estado disponibilizam vagas para os diversos tipos de serviços. Esses setores são responsáveis pela gestão administrativa e supervisão acadêmica dos estágios, incluindo planejamento, acompanhamento, avaliação e validação, juntamente com os técnicos e supervisores dos cursos do Pronatec da equipe da seduc. “O estágio ainda possibilita uma melhora as atitudes e comportamentos dos jovens, pois muitas vezes o aluno tem capacidade de exercer as funções, mas precisa aprender como se relacionar com os colegas, com o chefe, e descobrir o que pode acrescentar a empresa”, explica a supervisora de estágio do Pronatec da Seduc, Lucilene Fernandes

Atualmente a secretaria de estado da educação (Seduc) através do Pronatec, possui mais de 700 estagiários em todo o estado dos cursos de Recursos Humanos, Informática, Segurança no Trabalho, Enfermagem, Administração e Contabilidade.

Porta de entrada para as empresas

Comuns nas grandes e pequenas empresas, os estágios também podem servir como o primeiro passo rumo a uma ascensão profissional no próprio local de trabalho. Foi assim com George Lucas, que começou como estagiário do curso técnico em Informática do Pronatec e hoje é um dos eficientes funcionários da loja. O empresário Lindomar Miranda, dono da empresa afirma que o estágio foi a oportunidade que abriu as portas para o estagiário, mas que seu desempenho que conquistou as chances de crescer na empresa. “Eu considero o estágio uma forma de colocar melhor o aluno no mercado de trabalho. Já tive a oportunidade de colocar em minha empresa oito estagiários de cursos técnicos do Pronatec, três deles se tornaram funcionários por algum tempo e depois seguiram seus caminhos em outras empresas e o nosso atual funcionário George Lucas, que teve sua carteira assinada durante a visita da Presidenta Dilma Rousself, até hoje continua na empresa com um bom desempenho”, frisou Lindomar Miranda.

Nos relatórios que passaram a ser exigidos dos alunos e das empresas, Lucilene Fernandes nota que muito se aponta para o amadurecimento do estagiário. “Que passa da introspecção à participação, da insegurança à assertividade. É a passagem definitiva do Ensino Médio, uma época sem tantas responsabilidades, ao Ensino Técnico, quando chega a hora de se preparar para a profissão”, esclareceu Lucilene.

Segundo a coordenadora geral do Pronatec e diretora da unidade de educação técnica e profissional (Uetep), Adriana Moura, um dos caminhos para alterar essa realidade é justamente o aprimoramento da qualidade dos programas de estágio. “Essa é uma oportunidade essencial para unir teoria e prática e a experiência de um bom estágio gera conhecimentos ricos em reflexões. Melhores estágios formam melhores profissionais”, assegura Adriana Moura.

Fonte: Ccom