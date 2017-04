Estado vai revitalizar Complexo Porto das Barcas em Parnaíba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e Ouvidoria Geral, irá revitalizar o Porto das Barcas, em Parnaíba. O projeto de reestruturação foi aprovado, nesta quinta-feira (06), durante reunião do governador Wellington Dias com o secretário de Estado da Cultura, Fábio Novo; a ouvidora-geral do Estado, Soraya Castelo Branco, e o deputado estadual José Hamilton.

O projeto inclui a reforma das lojas e de todo o sítio arquitetônico que compõe o Complexo Porto das Barcas. As obras serão realizadas com recursos que o governador pleiteia junto à Caixa Econômica Federal. Os investimentos serão na ordem de R$ 7,5 milhões.

“A avaliação da situação do lugar já foi feita e realmente a parte do sítio está comprometida. Precisamos tomar uma medida emergencial e vamos percorrer esse caminho para, logo depois, botar em prática a revitalização de todo o espaço. O Porto das Barcas é um importante ponto turístico do Piauí, localizado em uma das cidades que mais atrai turistas e é necessário que haja manutenção para que se possa ofertar serviços de qualidade “, atentou Wellington.

De acordo com Fábio Novo, a intenção é deixar o conjunto arquitetônico do Porto das Barcas agradável para que turistas e moradores tenham opções de lazer também na parte da noite, além de aproveitar as praias durante o dia. “Com a nova estrutura, será possível curtir o espaço, que contará com restaurantes, bares, lojas de artesanato, música, dentre outros”, finalizou o secretário.

Fonte: CCom