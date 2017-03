Estado vai asfaltar estrada de acesso à Praia do Arrombado

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI), Castro Neto, recebeu, nesta segunda-feira (20), o deputado estadual Georgiano Neto (PSD). Na pauta, obras importantes como o início do asfaltamento da estrada que dá acesso à Praia do Arrombado, em Luís Correia-PI. A obra já foi licitada e aguarda apenas a ordem de serviço.

Além dessa, foram discutidas outras obras de asfaltamento como a da PI 260, no trecho que liga as cidades de São Gonçalo do Gurguéia a Barreiras do Piauí, e o trecho da PI 456, que liga os municípios Simões e Padre Marcos. “A estrada que liga os municípios de Simões e Padre Marcos está com projeto pronto e apto para licitar e os 20 quilômetros da PI 260 serão licitados no próximo dia 22 de março”, disse Castro Neto.

Para o deputado, a reunião foi satisfatória. “São estradas que vão facilitar o acesso ao turismo, mais mobilidade e segurança para a população desses municípios. O asfaltamento da PI que liga Simões a Padre Marcos, por exemplo, vai encurtar a distância a Picos em 30 km, além de alavancar o potencial econômico da região”, afirmou Georgiano Neto.

O asfaltamento de 34 Km da PI 456 que liga Simões a Padre Marcos custará R$ 19 mi. Já, o trecho de 20 Km da PI 260 que une São Gonçalo do Gurguéia a Barreiras do Piauí está avaliado em R$ 5 milhões e 700 mil.

Fonte: CCOM