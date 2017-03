Estado implantará videoconferência nas penitenciárias

Representantes da Secretaria de Justiça do Estado se reuniram, nesta terça-feira (21), com o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Erivan Lopes, para tratar sobre a implantação do sistema de videoconferência para realização de audiências nas penitenciárias.

A meta dos dois órgãos é que o sistema comece a funcionar até junho deste ano. De acordo com a Secretaria de Justiça, o Governo do Estado já está se articulando para adaptar as unidades penais para executar o sistema, como a Casa de Custódia de Teresina, que já conta com sala destinada a executar o sistema.

“Daremos um salto na modernização do sistema judicial e penitenciário piauiense, ao passo em que daremos agilidade e segurança no processo de realização das audiências. Não precisaremos, por exemplo, tirar o detento do presídio e conduzi-lo até o local da audiência”, pontua o secretário Daniel Oliveira.

O desembargador Erivan Lopes ressalta que a meta do Tribunal de Justiça é levar o sistema de videoconferência para todo o Estado. “Queremos acabar com essa história de transferir presos e não realizar audiências por conta de problemas diversos”, afirma o presidente do Tribunal de Justiça.

A plataforma de videoconferência hoje utilizada pelo Poder Judiciário é a do Conselho Nacional de Justiça. Através dela, o juiz faz o agendamento e comunica a todas as partes e órgãos que devem participar da audiência, que é realizada com transmissão de imagem e som, via televisão, em circuito de computadores.

Fonte: CCom