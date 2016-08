Espontânea: Florentino tem 33,75%; Mão Santa 7,33%, Gerivaldo 4,5% e Tererê 1%

A TV Costa Norte e o Portal Costa Norte prosseguem com a divulgação dos números da pesquisa Costa Norte/AMOSTRAGEM referente às intenções de voto para candidatos a prefeito nas Eleições 2016 na cidade de Parnaíba.

Segundo o levantamento espontâneo, onde não é apresentada aos entrevistados uma relação dos candidatos, um montante de 45% dos eleitores responderam que não sabem ou não opinam sobre quem vão votar para prefeito nestas eleições.

O atual prefeito Florentino Neto (PT) lidera com 33,75% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem o nome do ex-senador Mão Santa (SD) com 7,25%. Na sequência, estão colocados Gerivaldo Benício (PDT) com 4% e Deusimar Tererê com 1,5%.

Também foram lembrados os seguintes nomes: Zé Hamilton 1,25%; Zé Filho 0,25%; Hebert Silva 0,25%; Firmino Filho 0,25%; Juliana 0,75% e Francisco com 0,25%. Outros 5,5% dos eleitores consultados disseram que votariam em branco ou nulo.

A pesquisa que teve 400 entrevistados foi contratada pela Fundação 14 de Agosto – TV COSTA NORTE e realizada pelo Instituto Piauiense de Opinião Pública LTDA – AMOSTRAGEM entre os dias 18 e 20 de agosto de 2016, registrada no TRE/PI na data de 19/08/2016, sob Protocolo nº PI 05391/2016. A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.