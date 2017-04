Espetáculo Paixão de Cristo acontece dia 14 em Parnaíba

Apesar de ser mundialmente conhecido, a História da Paixão de Cristo ainda emociona muita gente, e em Parnaíba, há mais de 21 anos, centenas de pessoas entre artistas, voluntários e comunidade se empenham para a realização do espetáculo “Um Homem chamado Jesus”, conhecido por muitos como Paixão de Cristo de Parnaíba.

Esse espetáculo teatral é baseados nas tradições populares vêm tendo a participação de dezenas de voluntários da comunidade nas intervenções culturais, que valoriza o potencial artístico, promove o turismo religioso sustentável e evangeliza através do teatro. O evento é reconhecido como um patrimônio da cidade e visa buscar o desenvolvimento da religiosidade e da cultura.

A encenação acontece tradicionalmente todas as sextas-feiras Santas, ao lado da Igreja de São Sebastião, e que este ano será no dia 14 de abril próximo.

O espetáculo de mais de uma hora, tem a direção teatral e geral de Juarez Fontenele, e contará com elenco de 90 atores fixos, 40 coadjuvantes e mais de 100 figurantes, mobilizados por 12 equipes de sustentação (iluminação, figurino, sonoplastia, montadores, cenário, adereços, dentre outras).

Durante o evento como é de costume, será inseridos textos baseados na Campanha da Fraternidade deste ano (“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”, tendo como lema “Cultivar e guardar a Criação”).

O texto escrito por Juarez Fontenele, combinado com os cenários, o figurino, o áudio, e claro, a interpretação dos atores, faz com que o público reviva os principais momentos da trajetória de Jesus, seu sofrimento, sua morte e ressurreição.

O papel de Jesus será interpretado por Cristiano Oliveira; no papel de Maria: Rejane Albuquerque; Pilatos: Flaviano Marques; Claudia Pôncio: Zilnúbia Souza, Herodes: Wedno Gomes; Satanás: Leandro Silva; Caifás: Evilásio Cunha, Zorobatel: James Soares.

O evento tem total apoio da Frades Capuchinho da Paróquia São Sebastião e é realizado pela ASCAP (Associação Sociocultural Amigos Perseverantes de Parnaíba, Grupo PES, com apoio de famílias e convidados, e tem o patrocínio da prefeitura de Parnaíba, via Secretaria da Gestão e Superintendência de Cultura, onde é previsto para.

A organização do evento comunica que também irá participar com três cenas (são elas: batismo, prisão e a festa de Herodes) durante a via sacra da Parnaíba promovida pela prefeitura; evento este que será no outro dia na avenida São Sebastião, com saída prevista para o final da tarde e com as primeiras cenas de frente ao shopping.

Fonte: Coordenação da Paixão de Cristo