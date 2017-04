Escritório modelo da OAB Parnaíba será inaugurado em maio

A OAB Piauí, a Caixa de Assistência do Advogado (CAAPI) e a Subseção da OAB Parnaíba inauguram em Parnaíba neste próximo dia 05 de maio o Escritório Modelo Advogado Francisco de Assis Cajubá de Britto, em frente o Fórum Salmon Lustosa, na Avenida Presidente Vargas, n° 735, Centro.

A nova estrutura consiste em um espaço de apoio ao trabalho dos advogados de Parnaíba, Luis Correia, Buriti dos Lopes, Cocal, Joaquim Pires e de outras cidades. Os profissionais contarão com diversas estações de trabalho equipadas com computadores, impressoras, internet e outros itens de escritório, além de salas para atendimento reservado de clientes.

A cerimônia de inauguração contará com as presenças do presidente da OAB Seccional Piauí, Francisco Lucas Costa Veloso; do presidente da CAAPI, Rafael Orsano de Sousa; do presidente da OAB Parnaíba, José de Sousa Lima, além de autoridades dos três poderes, advogados e outros convidados.

O presidente da OAB Parnaíba, José de Sousa Lima, considera a iniciativa um importante investimento na valorização da classe dos advogados, sejam aqueles que estejam de trânsito em Parnaíba, ou mesmo os residentes na cidade que necessitem de um suporte material como computadores, internet, impressoras e locais apropriados para o atendimento de clientes.

O Escritório Modelo Advogado Francisco Cajubá funcionará no prédio que já foi sede da Subseção da OAB Parnaíba, próximo de vários locais de atuação dos advogados, como os fóruns da Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, Justiça Federal e de diversas repartições públicas.

A estrutura foi toda restaurada e modernizada para atender os advogados, que contarão com suporte tecnológico relativo ao Processo Judicial Eletrônico (PJE) e os demais sistemas de acesso e acompanhamento processual. “Embora seja voltado à utilização por todos os advogados, acreditamos que o Escritório Modelo será um importante apoio aos jovens advogados”, destacou José de Sousa Lima.

O advogado Francisco de Assis Cajubá de Britto, que teve seu nome escolhido pela OAB Piauí e CAAPI para nomear o Escritório Modelo, é um dos mais antigos e respeitados advogados em atuação no Estado. Cearense radicado em Parnaíba, tem grande contribuição à advocacia e ao poder judiciário das esferas estadual e federal, além de ser uma personalidade forte, capaz de inspirar as gerações atuais e futuras de advogados.

Fonte: ASCOM