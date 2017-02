Equipes médicas farão plantão ininterrupto nas centrais da folia

Durante os quatro dias de folia neste Carnaval, serão disponibilizadas, pela secretaria municipal de saúde, ambulâncias equipadas com medicamentos, médicos e enfermeiros nos locais de festa e apresentações culturais montados pela Prefeitura de Parnaíba.

De acordo com o secretário de Saúde, Valdir Aragão, a superintendente do Samu e do Pronto Socorro Municipal, Joana Rita, disponibilizará duas ambulâncias no cruzamento da Avenida São Sebastião com a Francisco Borges dos Santos, de modo a atender bem os foliões. Os outros locais também serão cobertos pelas equipes.

“Após a passagem dos blocos, continuará a animação com os carros de som. A movimentação será muito intensa e nos quatro dias teremos plantão nas ruas durante 24 horas”, informou Aragão.

Fonte: PMP