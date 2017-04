Enem: Redação e português serão as provas do primeiro domingo

Com as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o participante fará quatro provas objetivas e a redação no primeiro dia de prova, marcado para o dia 5 de novembro. A aplicação do exame segue dividida por área de conhecimento, mas diferente dos anos anteriores, a redação e a prova de língua portuguesa serão realizadas no primeiro dia de avaliação.

“A pedido dos participantes, no primeiro dia faremos linguagens e redação e ciências humanas. E, no segundo dia, ciências da natureza e matemática. O primeiro dia, portanto, terá duração de cinco horas e 30 minutos e o segundo dia terá quatro horas e 30 minutos”, como explica a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini.

O Enem é aplicado em todas as unidades da Federação. Os locais de provas serão informados no cartão de confirmação da inscrição, disponível na página do participante e no aplicativo Enem 2017. O candidato escolhe, no ato de inscrição, o município onde deseja realizar a prova.

As inscrições começam às 10h do dia 8 de maio de 2017 e vão até as 23h59 do dia 19 do mesmo mês. O pagamento deve ser efetuado até 25 de maio. As primeiras provas serão em 5 de novembro, com duração de cinco horas e meia – para linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias.

No dia 12 – domingo seguinte –, o aluno terá quatro horas e meia para responder às questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Um edital específico será publicado para pessoas privadas de liberdade (PPL), que prestarão o Enem em 12 e 13 de dezembro.

Aqueles que precisarem da declaração de comparecimento para o trabalho não mais poderão obter o documento no local da prova. O interessado deve imprimir a solicitação antes, pela página do Inep na internet, e levá-la preenchida para a assinatura do coordenador da prova.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social Mec