Empresário foragido da Justiça do CE é preso pela PRF de Parnaíba

O empresário José Everardo Freitas de Sousa, de 42 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (12/04) pela Polícia Rodoviária Federal em Parnaíba, no litoral do Piauí. Contra ele há um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Sobral-CE sob a acusação de homicídio tentado duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro).

Segundo informações da PRF, o empresário já tinha sido abordado há alguns dias na BR-343 em Parnaíba. “Ele estava no banco do passageiro e nós estávamos averiguando a documentação do veículo e dos ocupantes. Em um minuto que entramos no posto para fazer uma consulta, ele desapareceu em sentido incerto. A partir daí passamos a realizar levantamentos a cerca deste homem”, informou o inspetor Tiago Caldas.

O procurado da Justiça do Ceará foi preso na avenida Álvaro Mendes, no centro de Parnaíba, dentro da loja de lingeries a qual ele é proprietário. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes da cidade. O juiz da comarca de Sobral-CE deverá ser comunicado da prisão.

Fonte: Portal Meio Norte