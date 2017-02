Empregadores evitam contrair obrigações trabalhistas

A situação da oferta de emprego em Parnaíba tem tido reflexos do momento atual de dificuldades financeiras do Brasil. A instabilidade tem feito com que patrões adotem uma estratégia de manutenção de profissionais somente no período de experiência permitido por lei para evitar futuras obrigações trabalhistas. Tal confirmação vem do Posto de Atendimento do Ministério do Trabalho em Parnaíba.

Segundo informações do Sistema Nacional de Emprego em Parnaíba, o SINE, foram realizados em janeiro 425 atendimentos, sendo que 121 pessoas se cadastraram em vagas de emprego. No banco de dados do Posto de Atendimento, quanto a Intermediação de Mão de Obra do SINE em Parnaíba, há 8.146 profissionais inscritos.

Segundo o Carlos Alberto, coordenador do Sine em Parnaíba, as empresas que procuram profissionais através do Posto Regional de Atendimento do Sistema Nacional de Emprego têm interesse em realizar de fato contratações e seguir gerando oportunidade de emprego, ressaltando que uma melhor seleção, bem como indicação, são feitos pelo SINE, inclusive há pessoas, recentemente, com vagas asseguradas no mercado de trabalho, através de tal cadastro e por solicitação de empresários.

Por Daniel Santos