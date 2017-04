Em Parnaíba, 35 mil devem ser vacinados contra gripe

Em Parnaíba, a expectativa é de em torno de 35 mil pessoas sejam vacinadas contra a gripe até o dia 26 de maio. Começou na segunda-feira (17/04) a campanha de vacinação contra três vírus da gripe, tidos como os mais graves, sendo B, H1N1 e H3N2. O dia D de vacinações será 13 de maio.

A meta de vacinação é de 90% do público-alvo que compreende pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a cinco anos, trabalhadores da saúde, indígenas, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, portadores de doenças crônicas, presos e jovens que cumprem medida socioeducativas, funcionários do sistema prisional e professores.

Segundo Charles Lima, gerente do Setor de Imunização da Prefeitura de Parnaíba, a cada edição da Campanha um novo grupo é integrado e desta fez são os professores. Informou que os professores serão vacinados nas escolas; pois técnicos da Saúde se deslocarão para atender estes profissionais em seu local de trabalho.

Fotos: Pablo Portugal / Reprodução TV Costa Norte

Por Daniel Santos