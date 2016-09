‘À flor da pele’: Juliana Paes fará bandida inspirada em Bibi Perigosa

A personagem de Juliana Paes em “À flor da pele”, novela de Gloria Perez que vai substituir “A lei do amor” (que estreia depois de “Velho Chico”) será inspirada na vida de Bibi Perigosa, conhecida como a ex-Baronesa do Pó. Na sinopse entregue à Globo, a autora diz que Bibi (personagem de Juliana) é “livremente inspirada na biografia de Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi Perigosa, de quem a Globo comprou os direitos do livro”.

A trama conta a saga da mulher bonita, classe média, filha de professores, criada para os estudos, que por paixão envereda pelo mundo do crime e se descobre, nesse terreno, tão competente quanto a estudante que foi.



Fonte: Extra