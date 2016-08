Eletrobras-Piauí alerta para risco de queimadas perto de rede de energia

Só no mês de agosto de 2016, foram registrados 3.053 focos de incêndio no estado do Piauí.

A Eletrobras Distribuição Piauí alerta sobre os perigos de realizar queimadas próximas às redes de energia elétrica. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), só no mês de agosto de 2016, foram registrados 3.053 focos de incêndio no estado do Piauí.

De acordo com o gerente do departamento de Expansão, Abraão Galeno, o fogo é utilizado, principalmente nas cidades do interior, como forma depreparar a terra para o plantio do roçado. “Aconselhamos que as queimadas sejam realizadas de forma segura, controlada e distante das redes de distribuição da Eletrobras. O calor das chamas danifica os cabos e as estruturas, causando curtos-circuitos e interrompendo o fornecimento de energia”, explicou o gerente.

Galeno alertou ainda que a queimadas são proibidas por lei. “É proibido atear fogo em florestas e demais formas de vegetação que estejam num raio de 15 metros dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, e de 100 metros ao redor da área de domínio de subestação de energia”, informou.

A Eletrobras Piauí disponibiliza o número 0800 086 0800 para que a população denuncie a prática. Produtor rural: utilize formas alternativas de manejo de pastagens e evite as queimadas.

Confira algumas dicas de como evitar esses acidentes:

Não jogue pontas de cigarro acesas às margens de rodovias ou próximo a qualquer tipo de vegetação; evite acender fogueiras na época da estiagem; apague com água as cinzas de fogueiras para evitar que o vento leve as brasas para as matas e não coloque fogo em terrenos baldios ou lixões.

Fonte: 180graus