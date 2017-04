Eletrobras oferece desconto de 100% em juros e multas

Consumidores das classes privadas que possuem débitos vencidos com a Eletrobras Distribuição Piauí terão desconto de 100% de multas e juros de mora em pagamentos à vista a partir desta segunda-feira (24). Dentre os usuários que passam a ter esse direito estão os de consumo residencial, comercial, industrial e rural.

Segundo a Eletrobras, a condição especial, por tempo limitado vale apenas para pagamento à vista e para o consumidor que possui, ao menos, duas faturas vencidas. Para negociar, o cliente deve se dirigir a uma das agências de atendimento presencial ou ligar para o 0800 086 0800.

“Após negociar com o consumidor, o atendente emitirá uma fatura que terá que ser paga até a data do vencimento”, explica o gerente do departamento de Faturamento e Recebíveis, Gileno Pontes. Ele destaca que qualquer pessoa pode negociar o débito, não apenas o titular da fatura.

A gerente de Cobrança, Mariana Araújo, ressalta que a campanha é uma ótima oportunidade para que o consumidor em débito com a Empresa tire o nome do cadastro de devedores (Serasa/SPC). “Nós propomos que o cliente aproveite o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) que a Caixa está liberando das contas inativas para ficar em dia com a Eletrobras”, disse.

Ainda de acordo com a Eletrobras Piauí, a dívida ativa dos consumidores com a Eletrobras Distribuição Piauí é de R$ 200 milhões, dos quais R$ 179 milhões são das classes privadas. Já o Índice de Inadimplência dos últimos 12 meses é de 10,2%. “Quanto menor a inadimplência, mais recursos poderão ser investidos na melhoria do sistema elétrico, ou seja, todos saem ganhando quando as contas de energia são pagas em dia”, afirma Pontes.

