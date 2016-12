Eletrobras elabora plano para final de ano no litoral do Piauí

Nas festas de fim de ano, você se reúne com familiares e amigos para renovar suas energias, e a Eletrobras Distribuição Piauí trabalha para garantir que a energia elétrica torne seus encontros cômodos e iluminados. Para isso, a Distribuidora elaborou um Plano de Contingência, que inicia em 23/12/16 e termina em 02/01/17 e envolve as áreas de Operação, Manutenção e Comercial.

A Distribuidora traçou estratégias que vão desde ações preventivas a equipes de plantão, com atenção especial para a região de restaurantes, pousadas e hotéis do litoral piauiense, onde a demanda por energia elétrica aumenta cerca de 30% entre o Natal e o Reveillon em relação ao período de baixa temporada.

O gerente do departamento de Operação, Daniel Ângelo Rufino, explica que foi mobilizada estrutura de pessoal e veículos para atenção especial às festividades de final de ano, o que agilizará o atendimento e diminuirá o tempo de recomposição do fornecimento de energia elétrica, caso necessário. “Serão 422 eletricistas e 28 engenheiro/técnicos trabalhando em regime de plantão e sobreaviso. Esses profissionais contarão com o apoio de 98 viaturas e 18 caminhões. A novidade neste ano é que haverá plantão de atendimento ao consumidor por meio da Unidade de Atendimento Móvel que estará na praia do Coqueiro, além da agência de Luís Correia que funcionará no período de 24 de dezembro a 1º de janeiro”, destaca Rufino.

O atendimento na unidade móvel, que está na praça da igreja da praia do Coqueiro, será de 8h as 20h entre os dias 26 e 30 e de 8h as 18h nos dias 24, 25, 31 e 1º. Já a agência de Luís Correia estará aberta de 8h as 17h30 no período de 26 a 30, e de 8h as 18h, nos sábados 24 e 31 e nos domingos 25 e 1º.

Para entrar em contato com a Eletrobras Distribuição Piauí, ligue 0800 086 0800. A ligação é gratuita, pode ser feita de qualquer município do Estado, a qualquer hora e por meio de telefones fixos e móveis.

Fonte: ASCOM