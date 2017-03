Centro de recuperação de elefantes: A Tailândia, e especialmente a cidade de Chiang Mai, no norte do país, ficou famosa como centro de turismo com animais como elefantes e tigres. Mas, nos últimos anos, denúncia atrás de denúncia de tortura e maus tratos têm levado ao fechamento de locais que promovem exibições dos bichos. Embora ainda esteja em pleno funcionamento, o famoso Tiger Kingdon é acusado de dopar parte dos animais para que os viajantes possam ser fotografados ao lado deles.