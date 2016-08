‘É durinho e lisinho’, diz a candidata pelo Piauí no ‘Miss Bumbum’; fotos!

Em um vídeo divulgado no site oficial do Miss Bumbum Brasil 2016, a modelo Beatriz Aguiar, que representa do Piauí, disse por que merece ganhar. Ela não tem um ‘derrière’ tão avantajado quanto das adversárias, mas aposta na delicadeza para tentar o título.

“Ele é pequenininho, lindinho, redondinho, lisinho”, contou a jovem de 19 anos, que 96 cm de bumbum.

Ao todo, 27 candidatas disputam o título do bumbum mais bonito do país. No site oficial do concurso, uma votação já acontece para definir as 15 finalistas.

A grande final deve ocorrer no dia 9 de novembro, em São Paulo.

O Miss Bumbum foi criado em 2011 e este ano chega a sua quinta edição. O evento teve entre suas estrelas a ex-modelo Andressa Urach, Ana Paula Minerato, Babi Muniz, Luciana Caetano, Jessica Lopes, Dani Sperle, Sabrina Boing, Claudia Alende e muitas outras que ganharam destaque a partir do concurso idealizado pelo jornalista Cacau Oliver. Com informações do Ego.

