Dupla suspeita de assaltos é flagrada pela Polícia Militar

Uma guarnição da Polícia Militar prendeu Josias da Silva Soares, 18 anos, e apreendeu um adolescente de 17 anos de idade por volta das 21hs30 de terça-feira (25/04) após fuga, no cruzamento da Avenida João Silva Filho com a Rua Dirceu Arcoverde (HEDA), no Bairro Piauí, em Parnaíba. A dupla foi interceptada devido à acusação de condução perigosa e pelo comportamento suspeito. Eles estavam em uma moto Yamaha/T115 Crypton, de cor prata, placas NIO 2885 Parnaíba (PI).

Josias da Silva Soares e o adolescente que conduzia a moto

Uma guarnição do Moto Patrulhamento, comandada pelo cabo Madson, se dividiu na ação. Quem conduzia a moto era o adolescente e o garupa Josias Soares escondia algo na frente. Durante a fuga Josias saiu correndo e o motoqueiro continuou fugindo na moto; mas também foi interceptado. Os dois foram conduzidos para a Central de Flagrantes. Em seguida, em desfavor da dupla, um homem chegou à delegacia afirmando ter sido vítima de assalto e que Josias tinha apontado uma arma de fogo para si e lhe foi subtraído um cordão de prata e um celular.

Por Daniel Santos