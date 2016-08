Dupla é presa instantes após assalto a transporte coletivo intermunicipal

Dois indivíduos invadiram um micro-ônibus intermunicipal para assaltar por volta das 07h30 deste domingo (28/08) na ponte de entrada da cidade de Luís Correia. Os homens foram identificados como Rony Robert Lima Silva e Gecildo Santos de Sousa. Eles entraram no veículo armados de faca e anunciaram o assalto e levaram o dinheiro de responsabilidade do cobrador. Depois disso fugiram adentrando o mangue.

Uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR), comandada pelo capitão Lucas e composta pelos cabos Andrade, Linhares, Israel e João Silva, foi até o local. Após a intervenção policial militar Rony Silva foi preso próximo ao rio, enquanto Gecildo Santos de Sousa foi capturado na BR 343 com a faca utilizada no crime. Os dois presos informaram que tem endereços no bairro João XXIII, em Parnaíba. O cobrador quando viu Rony e Gecildo, os reconheceu. O Caso foi levado para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos