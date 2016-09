Duas pessoas ficam feridas após acidente em cruzamento

Um acidente ocorrido no cruzamento entre as ruas Armando Burlamaque e Afonso Pena, no bairro São Francisco, em Parnaíba, teve o saldo de duas pessoas feridas. A colisão entre um carro e uma motocicleta se deu por volta das 12h desta segunda-feira, dia 05.

O condutor da moto modelo YBR de placa OED-0188, identificado como Marcos Antônio Silva Feitosa, e sua esposa, Maria Silva, foram socorridos pelo SAMU, que os encaminhou ao Pronto Socorro do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde. Ambos tiveram vários ferimentos pelo corpo.

Já o motorista do carro modelo Celta de placa NHY-9426, de nome Luiz Virajá Gaspar Pontes, não se feriu e permaneceu no local durante o socorro. O Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN) da foi acionado avaliou as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Relatos de testemunhas e o posicionamento dos veículos após a batida relevam que o carro, que trafegava pela Rua Afonso Pena, teria invadido a preferencial, que é de quem vem pela Rua Armando Burlamaque. Mas somente o laudo da perícia poderá precisar como tudo aconteceu.