Duas mulheres, Vietnã Central

Essas duas mulheres estão voltando para casa depois de um dia árduo de trabalho no campo. Seus sorrisos mostram que, apesar da chuva e do trabalho físico pesado, elas se mantêm de bom humor. A população Pacoh, cujo nome significa “povo das montanhas”, vive principalmente em regiões montanhosas remotas no Laos e no Vietnã, onde há populações de 17 mil e 15 mil habitantes, respectivamente. A população total é composta de cerca de 35 mil pessoas. www.rehahnphotographer.com