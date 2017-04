Drama da Paixão de Cristo emociona fiéis, em Parnaíba

A encenação da paixão de Jesus, o Mestre Excelente, foi ponto alto na tradicional Sexta Santa. O espetáculo “Um Homem Chamado Jesus” foi realizado em frente a Paróquia de São Sebastião, Bairro Campos, em Parnaíba, pela Associação Sociocultural Amigos Perseverantes de Parnaíba (ASCAP), o grupo Perseverantes no Espírito Santo (PES), entre outros convidados.

A paixão de Jesus, em seus ensinamentos, são recursos valiosos que podem levar as pessoas a grandes realizações. O sacrifício, ao qual o Mestre se submeteu, tem como causa o amor. O espetáculo foi realizado na sexta-feira (14/04) com a participação de 250 pessoas. O ator Cristiano Cordeiro foi quem assumiu o papel de Jesus e afirmou estar contente com desafio, oportunidade em que destacou o surgimento de novos talentos através do teatro sacro.

Juarez Fontenele, coordenador do espetáculo, evidenciou os esforços empregados e adaptações necessárias para realização do evento. A encenação evidenciou a temática da Campanha da Fraternidade 2017 e os 50 anos da Paróquia de São Sebastião. Dom Juarez Sousa Silva, bispo da Diocese de Parnaíba, destacou o significado da Paixão de Cristo na revolução do amor e realizou a abertura do evento.

Por Daniel Santos