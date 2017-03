Dr. Hélio visita projeto de fixação de dunas na Ilha Grande do Piauí

O deputado Estadual Dr. Hélio Oliveira acompanhou o prefeito da cidade de Ilha Grande do Piauí, Herbert Silva, durante uma visita ao projeto da Associação dos Moradores do Bairro Tatus, durante a visita o deputado acompanhou o trabalho realizado de fixação das dunas realizado pela entidade com apoio da prefeitura e do parlamentar.

Segundo o deputado Dr. Hélio o resultado vem atendendo as expectativas. “Um trabalho extraordinário que é desenvolvido pela comunidade, com os recursos que conseguimos viabilizar junto ao Governador Wellington Dias. Fiquei orgulhoso pelo resultado que vi”, disse o deputado.

O deputado tem tido uma preocupação com a contenção de dunas no município, por este motivo Dr. Hélio conseguiu recursos junto ao Governo do Estado para que a Associação e a Prefeitura trabalhassem no sentido de efetuar o projeto, o deputado na oportunidade reforçou seu compromisso com o município e a população.

Fonte: Folha da Parnaíba