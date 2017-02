Dr. Hélio solicita nova delegacia em Parnaíba devido aumento da violência

O deputado estadual Dr. Hélio (PR) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã de hoje (13), para falar da necessidade de construção de uma delegacia no bairro Piauí, na cidade de Parnaíba, em virtude do aumento dos índices de violência na região. O bairro tem uma grande quantidade de moradores, fazendo-se necessária a instalação da delegacia para proporcionar maior segurança à população.

“Já conversei com o governador Wellington Dias sobre a situação do bairro Piauí, que é bastante populoso, e ele concordou com a minha solicitação. Com a construção da delegacia na região, a população vai se sentir mais segura, além de ser mais um reforço no combate à criminalidade”, ressalta Dr. Hélio.

O requerimento solicitando a construção da delegacia no bairro Piauí foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares e deve ser encaminhado ao secretário estadual de Segurança, Fábio Abreu, para as devidas providências.

Fonte: ASCOM