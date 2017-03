Dr. Hélio solicita instalação de base do Samu em Ilha Grande

O deputado estadual Dr. Hélio (PR) apresentou requerimento nesta quinta-feira (16), na Assembleia Legislativa, solicitando ao secretário estadual de Saúde, Dr. Francisco de Assis, para que seja viabilizado estudo para implantação do SAMU no município de Ilha Grande, tendo em vista a importância desse serviço para um socorro rápido e eficiente aos pacientes da cidade.

“São muitas demandas diárias de pacientes acidentados e, no momento, a cidade está desassistida em relação a esse serviço. Ainda no ano passado, iniciamos um diálogo com as Prefeituras de Parnaíba e Ilha Grande para que a base parnaibana expandisse o atendimento para a cidade vizinha, que dista apenas 5km de distância. Estaremos empenhados no estabelecimento desse serviço na cidade de Ilha Grande e já tivemos uma sinalização positiva por parte do secretário de saúde”, afirma Dr. Hélio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte. Trata-se de um serviço pré-hospitalar, que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada ao local onde há a necessidade de socorro.

Fonte: ASCOM