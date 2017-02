Dr. Hélio solicita asfalto para o Raul Bacelar e ressalta conquistas do HEDA

O deputado estadual Dr. Hélio (PR) apresentou, nessa terça-feira (21), à Assembleia Legislativa, requerimento solicitando ao Governo do Estado e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) o asfaltamento de ruas do bairro Raul Bacelar em Parnaíba.

Na oportunidade, o parlamentar também ocupou a tribuna da Casa para destacar alguns importantes acontecimentos no Hospital Regional Dirceu Arcoverde (HEDA). Entre eles está o serviço de obstetrícia, que possui o menor índice de cesarianas do Estado; a inauguração da UTI Neonatal com dez leitos e a retomada dos serviços de neurocirurgia. São 13 médicos de plantão todos os dias, que atendem pacientes oriundos de 33 cidades do entorno de Parnaíba.

“É um hospital que atua com um déficit mensal de quase R$ 200 mil por mês, mas que ainda assim não deixa de atender quem lá chega em busca de tratamento. Aproveitamos ainda para agradecer ao Governo do Estado, que tem se esforçado para fazer melhorias no hospital, com uma previsão de investimento de mais de R$ 10 milhões para ampliar a capacidade do HEDA, afirma Dr. Hélio.

Fonte: ASCOM