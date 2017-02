Dr. Hélio se reúne com governador e trata sobre Parnaíba

Em sua página no Facebook o deputado estadual Dr. Hélio fez a seguinte publicação:

“Durante reunião na manhã de hoje (9) com o governador Wellington Dias, tratamos sobre o andamento das obras de duplicação da PI-116 que liga Parnaíba e Ilha Grande à Pedra do Sal, retomadas em janeiro e que se encontram em ritmo acelerado; sobre o programa de asfaltamento de ruas em Parnaíba; a finalização do processo licitatório do Centro de Reabilitação de Parnaíba, além da realização de licitação para a construção do novo Mercado da Caramuru, que deve iniciar em breve”.

O deputado destacou ainda que são “muitas obras importantes, que vão gerar renda e fomentar o turismo em nosso litoral, demonstrando o compromisso do Governo do Estado com a região”.

Também esteve presente na reunião o secretário estadual de Justiça Daniel Oliveira.

Com informações do Blog do B Silva