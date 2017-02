Dr. Hélio propõe sessão em homenagem aos Agentes Penitenciários

A Assembleia Legislativa do Piauí realizará, no dia 16 de fevereiro, no Plenário da Casa, sessão solene em homenagem ao dia do agente penitenciário. A proposição é do deputado estadual Dr. Hélio (PR). Na oportunidade, serão convidados representantes do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí, Secretaria Estadual de Justiça, entre outras instituições ligadas ao segmento.

“Os agentes penitenciários que atuam no sistema piauiense têm atuado de forma séria e constante para manter a segurança dentro dos presídios. Devemos incentivá-los a se manterem comprometidos com o projeto da Secretaria de Justiça para alcançarmos índices ainda mais promissores no reforço à segurança”, ressalta Dr. Hélio.

O parlamentar destaca ainda a importância dos projetos educacionais que vêm sendo realizados dentro dos presídios, possibilitado a inserção de um número cada vez maior de detentos no sistema educacional.

“Atualmente, no Piauí, mais de 20% dos detentos estão estudando. Os cursos regulares e os profissionalizantes são uma forma de preparar esse detento para ter condições de gerar renda ao sair do sistema, tendo condições de concorrer a um posto de trabalho”, afirma. O dia do agente penitenciário é comemorado anualmente no dia 18 de janeiro.

Fonte: ASCOM