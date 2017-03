Dr. Hélio propõe reforma no Mercado da Caramuru em Parnaíba

O deputado estadual Dr. Hélio (PR-PI) falou à TV Costa Norte que o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) apesar de ainda ter algumas deficiências, tem avançado, e fez referência a Unidade de Terapia Intensiva para adultos e recentemente a inauguração da Neonatal. Na oportunidade falou que o projeto futuro, que está em andamento, é a Casa da Gestante, que será um espaço para mulheres que tem filhos que não podem sair do hospital nos primeiros dias após o nascimento. Destacou também as cirurgias que são feitas nas pessoas que sofrem acidentes de transito, especificamente com trauma craniano. O Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) faz mais de 20 mil atendimentos por mês

Nova penitenciária

A lotação da Penitenciária de Parnaíba foi outra realidade citada pelo deputado Dr. Hélio, que destacou a necessidade do municpio dispor de outra presidio com seiscentas vagas. Defendeu o mercado que sofreu adaptações para virar presidio não atende as necessidades vigentes. Disse que procurou junto ao governador Wellington Dias e ao secretário de Justiça Daniel Oliveira a construção do novo presídio com a finalidade de receber os presos que estão hoje na penitenciária, no Bairro Nova Parnaíba. Ressaltou que o objetivo é retirar a carceragem no centro urbano da cidade, mas não houve resultado positivo junto a Prefeitura de Parnaíba e por isso a proposta foi levada para a cidade de Bom Princípio onde o prefeito concederá um terreno de 200m². A previsão é de as obras comecem em um ano e meio. O passo seguinte será a desativação do prédio onde funciona a penitenciária de Parnaíba.

Escolas militares

Também foi defendida pelo deputado a reestruturação de algumas unidades de ensino para que passem a ser escolas militares. Segundo ele, em Teresina já existe e tem assegurado bons resultados. Disse que a Secretaria de Educação, Rejane Dias, tem interesse em expandir o modelo para outras escolas no Piauí. Destacou que vem tendo um dialogo também com o governador para que Parnaíba seja contemplada.

Delegacia de Crimes Ambientais

O deputado Dr. Hélio assumiu a presidência da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Piauí e a primeira providência que vem articulando é a implantação de uma Delegacia de Crimes Ambientais em Parnaíba. Segundo ele, a região é agraciada por um grande ecossistema que deve ser zelado; por isso a preocupação em combater crimes ambientais e violência contra animais. Sobretudo, acredita o deputado na educação da população que uma delegacia de crimes ambientais poderá instigar.

Por Daniel Santos