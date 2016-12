Dr. Hélio diz que ano foi difícil, mas há o que se comemorar

O deputado estadual Dr. Hélio (PTC) falou ao Jornal da Costa Norte nesta quinta-feira (21), quando fez uma avaliação do ano de 2016. O parlamentar disse acreditar que mesmo com todas as dificuldades, ainda há motivos a se comemorar.

“Estamos encerrando um ano com a organização no Piauí razoável se formos comparar a outros estados da Federação”, afirmou, ao lembrar que o Governo tem feito um esforço para manter o equilíbrio fiscal e a folha de pagamento em dia.

Ainda de acordo com o deputado, a perspectiva é de que em 2017 venham a ser retomadas obras importantes para a região do litoral piauiense, como por exemplo a duplicação da estada da Pedra do Sal, além do início da reforma do mercado da Caramuru.

Dr. Hélio também deixou uma mensagem de Natal e Ano Novo. “Muita paz e harmonia, é o nosso compromisso continuar trabalhando sempre com objetivo de construir um Piauí cada vez maior, contemplando as demandas sociais do dia a dia”, finalizou.