Dr. Hélio discute com governador a retomada de obras no litoral

Durante reunião com o governador Wellington Dias, o deputado estadual Dr. Hélio informou haver tratado sobre a retomada das obras do asfalto que liga Ilha Grande à Pedra do Sal. Segundo o deputado, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) acertou com a empresa responsável para que a mesma retorne ao local ainda no início de janeiro.

“Entendemos a importância desta obra para o desenvolvimento da região e por isso mesmo estamos acompanhando o andamento de todo o processo junto ao Governo do Estado”, destacou.

Sobre a construção do novo Mercado da Caramuru, Dr. Hélio também informou que falou com Wellington Dias sobre os últimos detalhes em relação ao processo licitatório da obra.”Essa é mais uma demanda que estamos defendendo desde o início do nosso mandato, pois sabemos da necessidade de melhorias no local para que os comerciantes possam desenvolver suas atividades”, pontuou Dr. Hélio.

