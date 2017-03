Dr. Hélio afirma que Governo busca novo local para Espaço da Cidadania

O deputado estadual Dr. Hélio (PR) afirmou nesta quarta-feira (15), durante sessão solene na Assembleia Legislativa, que a Secretaria Estadual de Administração (Sead) já destinou uma equipe para buscar um novo local para abrigar o Espaço da Cidadania de Parnaíba. O antigo prédio está com problemas estruturais e por isso foi desativado.

“Conversei com o secretário e o mesmo me assegurou que o fechamento é temporário, pois uma equipe da Sead já está fazendo uma avaliação dos prédios do Estado para abrigar o Espaço da Cidadania. Eles estão trabalhando para restabelecer os serviços prestados com a maior brevidade possível”, ressalta Dr. Hélio.

Cinco órgãos prestam serviços no Espaço da Cidadania em Parnaíba, sendo eles: Sefaz, Sine, Defensoria Pública, Junta Comercial e Secretaria de Segurança. Nesse momento, apenas o serviço de emissão de RG continua funcionando no Complexo Delegado Evaldo Dias de Farias, da polícia Civil.

Fonte: ASCOM