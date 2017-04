Douglas se firma como protagonista e ganha lobby no Vasco

Com apenas 18 anos, Douglas viveu no último domingo um dos dias mais especiais de sua vida. Principal destaque do Vasco e autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, que rendeu ao time o título da Taça Rio, o volante levou para casa a bola da partida como recordação. Um símbolo do seu sucesso de prodígio.

Apesar de não ter feito a pré-temporada junto com o time, nos Estados Unidos, já que estava com a seleção brasileira sub-20, Douglas assumiu a condição de titular, ainda com Cristóvão Borges, assim que retornou. Não saiu mais e ganhou confiança. Com Milton Mendes passou a arriscar mais, entrar na área para finalizar e fez dois gols.

O jogador sabe que está mais em evidência, mas não se assusta. Ele espera ajudar o Vasco na semifinal do Carioca, no próximo fim de semana, contra o Fluminense. Ele acredita que será um jogo bem diferente da derrota cruz-maltina por 3 a 0 no início da competição.