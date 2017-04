Doria fala sobre possibilidade de concorrer à presidência

RESPOSTA: “Eu tenho que ser sincero a você. Eu gosto muito do governador Geraldo Alckmin. Ele, além de tudo, é um amigo. São quase 40 anos, somos amigos a 37 anos. A um amigo de 37 anos, você tem sempre muita dificuldade em dizer não.”

Nesta segunda, após evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Alckmin afirmou que Doria seria um “ótimo candidato ao governo do estado”. No fim de semana, o prefeito afirmou que, se Alckmin pedisse, ele seria candidato a governador em 2018.

Pesquisa

A maioria dos moradores da cidade, no entanto é contra o prefeito João Doria (PSDB) ser candidato nas eleições de 2018, segundo o Datafolha.

O levantamento do Datafolha foi realizado na quinta (6) e na sexta-feira (7). O Datafolha ouviu 1.067 pessoas com 16 anos ou mais na cidade de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Avaliação: Gestão Doria tem aprovação de 43% e reprovação de 20%, diz pesquisa Datafolha Para 55% dos moradores da capital paulista, ele deve cumprir seu mandato, 14% acham que Doria deveria disputar a presidência e 13%, o governo do estado.

A maior parte dos entrevistados (40%) acredita que o tucano permanecerá na prefeitura até final do mandato. Outros 30% acham que ele será o candidato à vaga de governador e 21% à presidência.

A pesquisa mostrou ainda que, caso Doria seja candidato à presidência, 26% votariam nele, 29% talvez e 42% não votariam.