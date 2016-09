Dona de casa é a ocupação mais comum entre as candidatas

A ocupação mais comum entre as candidatas nas eleições deste ano é a de dona de casa, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Das mais de 156 mil mulheres concorrendo a cargos eletivos em 2016, 23,9 mil se declaram como donas de casa nos registros do trubunal, o que representa 15,3% do total.

A segunda ocupação mais comum é a de servidora pública municipal, com 6,7% do total de candidatas. Ela é seguida pelas ocupações de agricultora (4,9%), professora de ensino fundamental (4,7%), comerciante (4,6%) e aposentada (3,4%).

Quase 30 mil candidatas – ou 19,1% – não determinam suas ocupações nos registros do TSE, constando apenas como “outros”.

Entre os mais de 490 mil candidatos, a profissão mais comum é a de agricultor – 7% do total. Logo depois aparecem os servidores públicos municipais e os comerciantes.

