Dnocs Piauí receberá máquina para perfurar poços

A deputada federal Iracema Portella (PP-PI), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS Piauí, Djalma Policarpo, estiveram nesta tarde em audiência com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

O encontro foi para formalizar a entrega do termo de doação de uma máquina perfuratriz rotativa ao DNOCS, que irá atender à população do semiárido piauiense, perfurando poços que ajudarão no combate à seca.

O equipamento, que tem capacidade para perfurar poços de até 250 m de profundidade e fazer o teste de vazão autonomamente, já está no Piauí.

De acordo com Djalma Policarpo, o DNOCS – Piauí tem atuado em parceria com as prefeituras, associações e assentamentos. “Com a aquisição desse equipamento moderno, o trabalho será intensificado e as inúmeras comunidades de difícil acesso serão atendidas com mais rapidez, beneficiando também a permanência do agricultor no campo”, declarou o coordenador estadual.

Para Iracema Portella, com a aquisição dessa máquina, milhares de famílias piauienses serão beneficiadas e haverá condições de perfurar poços em todo o estado, melhorando o atendimento à população que tanto sofre durante a seca.

“A chegada dessa perfuratriz é uma grande vitória para nosso Estado, pois lutamos muito para que o Governo Federal liberasse essa máquina. É um equipamento que vai fazer muita diferença para a população do semiárido, especialmente nos períodos de seca”, declarou a deputada piauiense.

