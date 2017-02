Diocese de Parnaíba apresenta Campanha da Fraternidade 2017

A Diocese de Parnaíba lançou na manhã desta terça-feira (07) a edição de 2017 da Campanha da Fraternidade, com o tema: “Biomas brasileiros e defesa da vida”. A solenidade aconteceu no auditório diocesano e contou com a presença de padres vindos de várias paróquias em Parnaíba e região, além de autoridades civis e representantes de órgãos ambientais.

A Campanha da Fraternidade deve ser posta em prática nas igrejas e em meio à sociedade, sobretudo no período de quaresma. De acordo com o bispo Dom Juarez, outro objetivo é mobilizar o poder público, sobre seu papel no meio ambiente. O lema foi extraído do livro de Gêneses: “Cultivar e Guardar a Criação” (Gn 2.15).

A mesa de honra foi presidida pelo bispo Dom Juarez, contando com a participação do prefeito Mão Santa, do presidente a subseção da OAB em Parnaíba, José Lima, além da gerente regional do ICMBio, Ana Célia Veras.

O telão exibiu o Hino Nacional Brasileiro, usando como plano de fundo imagens de biomas típicos do país. Em seguida, o público presente conferiu os hinos da Parnaíba e também da própria campanha. Por fim, houve uma palestra proferida pelo representante do ICMBio, Fernando Gomes, com foco no meio-ambiente.