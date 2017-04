Dia do Exército é comemorado com solenidade

Dentro das três forças armadas que defendem o país, o Exército Brasileiro está comemorando nesta quarta-feira (19/04) o seu dia. Em Parnaíba, no Tiro de Guerra 10-012, foi realizada uma solenidade em honra ao Exército, integrante da Defesa Nacional, constituída por pessoas que treinam e lutam em defesa dos espaços e direitos do país.

O subtenente Vitelio Oliari, chefe de instrução do Tiro de Guerra 10-012, destacou que o episódio de 1648, nos Montes Guararapes, quando houve reação à ocupação estrangeira. Oliari afirmou ainda a integridade do Exército Brasileiro ao longo dos séculos, que age pesando no bem da nação, e lembrou o cenário político corrompido pelo egocentrismo.

Homenagear o Exército Brasileiro no dia de seu aniversário é uma honra para os integrantes, a exemplo de Renan Macedo e Márcio Brito que tem se esforçado para bem servir a sociedade e adotar conduta ética. Passados 369 anos do nascimento do Exército Brasileiro, os membros da corporação perfilam novamente para homenagear a instituição.