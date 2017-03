Dia do Consumidor: Procon orienta comunidade sobre direitos

O Dia Internacional do Consumidor contou com atividades em Parnaíba voltadas a promoção dos direitos à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido, que são conferidas aos clientes que movimentam a economia do mundo. Segundo Rosângela Mourão, secretária executiva do Procon de Parnaíba, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, descentralizou seu atendimento para promover ações educativas junto à população.

Os direitos dos consumidores estão amparados na lei de número 8.078 de 11 de setembro de 1990. O PROCON é importante na mediação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços, quando há conflitos. O vendedor ambulante Antônio Lustosa avaliou como importante a intervenção do PROCON de Parnaíba que disponibilizou atendimento na Praça da Graça e aproveitou para fazer um consulta.

A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB em Parnaíba, dispõe também de uma comissão própria de defesa dos direitos do consumidor para bem atender a sociedade. O dia do consumidor tem por finalidade proteger e lembrar os direitos do consumidor, não somente entre as pessoas que consomem; mas cabe também as empresas e lojas de lembrar o compromisso de respeitar todas as leis que protegem o consumidores.

Fotos: Pablo Portugal /Reprodução TV Costa Norte

Por Daniel Santos