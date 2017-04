Detran realizará mais de 9 mil exames práticos no interior

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) realiza, nos meses de abril, maio e junho, 9.600 testes de direção veicular para obtenção da 1ª Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no interior do estado. Piripiri, Picos, Parnaíba e Floriano são as cidades pelas quais o mutirão de provas práticas do órgão vai passar durante o trimestre. O agendamento para a realização da prova estará disponível 15 dias antes da chegada da banca examinadora nesses municípios.

O cronograma inicia nesta quinta-feira (06), em Piripiri, 159 km de Teresina, e encerra no dia 30 de junho, na cidade de Parnaíba. “A banca examinadora 01 realiza 150 exames práticos duas rodas, categoria A, e 250 exames práticos quatro rodas, categoria B, C, D e E, por dia. A expectativa é que sejam realizados 9.600 exames ao final do trimestre por esta banca”, informa Sandro Alves, diretor de Habilitação do Detran.

Alves explica que o Detran possui duas bancas examinadoras, banca 01 e banca 02, que viajam para diversos municípios para aplicação dos testes práticos. “O mutirão de exames práticos permite aos candidatos que residem no interior do estado, fazerem a prova em suas cidades ou municípios próximos. Além de dar agilidade ao processo, o cronograma diminui a demanda da capital”, pontua o diretor.

A banca 02 segue realizando provas nesta terça-feira (04), na cidade de São João do Piauí, até o dia 07 de abril. Nos dias 11 e 12, a aplicação dos testes será na cidade de Jaicós, seguindo para a cidade de Oeiras nos dias 18, 19 e 20, finalizando o cronograma de aplicação dos testes entre os dias 25 a 28 de abril em Uruçuí.

As bancas são compostas por 42 examinadores e cinco secretárias, designados, conforme legislação, possuindo curso específico para o exercício da função.

Fonte: CCOM