Detran realiza leilão de veículos em Teresina e Parnaíba

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) realiza, no próximo sábado (29), leilão de 231 veículos, onde estarão disponíveis 219 lotes em Teresina e 12 na cidade de Parnaíba. Os arremates terão início a partir das 10h. Os lotes poderão ser visitados no depósito da Vip Leilões, na capital, e no pátio da 5ª Ciretran, em Parnaíba, a partir desta segunda-feira (24), das 8h30 às 17h30.

Do total, serão 216 motocicletas e 3 automóveis, em Teresina, e 12 motocicletas, em Parnaíba, todos em condições de circulação e bom estado de conservação. Os veículos a serem leiloados foram apreendidos há mais de 60 dias em blitzen de fiscalização que o Detran vem realizando na capital.

Carlos Cordeiro, presidente da Comissão de Leilão, afirma que a intenção do órgão é sempre incentivar a regularização dos veículos. “Para retirar o veículo do depósito, o proprietário deve quitar os débitos existentes, sejam eles de IPVA, multas, taxas de licenciamento, além das despesas de remoção e depósito”, explica Cordeiro.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, portadora de documento de identidade, CPF ou CNPJ e que não possua restrição judicial, está apta a participar do leilão. O cadastro é feito no site www.vipleiloes.com.br, onde o interessado informará os dados, scaneará documentos e fará caução no valor de R$ 1.000 por meio de cheque ou depósito bancário. Se houver arremate, o valor será descontado, e não havendo, o valor será restituído ao participante.

Após o leilão, os arrematantes terão um prazo de até 30 dias para proceder a transferência do mesmo para a sua propriedade, sendo condicionada à entrega, feito o emplacamento/transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito, no caso o Detran-PI, correndo por sua conta as despesas com seguro e taxa de transferência.

